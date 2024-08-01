Интересные факты о шедеврах из тюменского музейного комплекса расскажут на радио
Общество, 17:47 01 августа 2024
| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение
Специальную рубрику "Музейные факты" запустило Тюменское музейно-просветительское объединение вместе с радиостанцией Relax FM.
В эфире радио на волне 92.0 FM слушатели Тюменской области смогут узнать интересные факты о шедеврах, представленных в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Рубрика включает познавательные треки об экспонатах, их историческом значении и о художниках.
"Запуск рубрики стал возможен благодаря стремлению обеих организаций популяризировать культуру и сделать ее более доступной для широкой аудитории", — рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.