Минтруд: маткапитал во время учебы ребенка можно направить на оплату общежития

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маткапиталом можно оплатить студенческое общежитие на время обучения ребёнка в вузе или колледже. Им можно распорядится для нескольких детей до 25 лет, сообщает Минтруд РФ.

"Главное, чтобы ребёнку, на которого получен сертификат, исполнилось три года. В договоре или дополнительном соглашении к договору с вузом или колледжем нужно отметить, что проживание в общежитии будет оплачено материнским капиталом", - пояснили специалисты ведомства.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.