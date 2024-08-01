В Абатском районе на месте лыжной базы построят станцию водоподготовки
Станцию водоподготовки планируют установить на месте лыжной базы в Абатском районе. Водозабор будет осуществляться из реки Ишим, сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.
Решение об этом было принято на заседании думы Абатского поселения. Определено место для дислокации и лыжной базы.
"Тренер по лыжным гонкам Абатской спортшколы Оксана Березюкова внесла свои предложения, обоснованные требованиями к этому виду спорта. После обсуждения всех вариантов депутаты, предварительно, одобрили место размещения лыжной базы вблизи деревни Кареглазова", - пояснил глава района.
Он также призвал земляков высказать свои предложения по этому вопросу. Информацию можно направить в отдел культуры, молодёжи и спорта администрации района, абатской спортшколы.