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В Абатском районе на месте лыжной базы построят станцию водоподготовки

Общество, 15:24 01 августа 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Станцию водоподготовки планируют установить на месте лыжной базы в Абатском районе. Водозабор будет осуществляться из реки Ишим, сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.

Решение об этом было принято на заседании думы Абатского поселения. Определено место для дислокации и лыжной базы.

"Тренер по лыжным гонкам Абатской спортшколы Оксана Березюкова внесла свои предложения, обоснованные требованиями к этому виду спорта. После обсуждения всех вариантов депутаты, предварительно, одобрили место размещения лыжной базы вблизи деревни Кареглазова", - пояснил глава района.

Он также призвал земляков высказать свои предложения по этому вопросу. Информацию можно направить в отдел культуры, молодёжи и спорта администрации района, абатской спортшколы.

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