Два квадрокоптера передали тюменцы бойцам мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии
Общество, 10:01 03 августа 2024
duma72.ru
Глава Ассоциации тюменских медсестер Раиса Куликова передала руководителю организации “Офицеры России” Александру Сукаченко два квадрокоптера DJI MAVIC3 PRO combo.
Оборудование, столько нужное нашим бойцам, было закуплено на 600 тысяч рублей, собранных ассоциацией в рамках акции “100 миллионов для Победы”.
С помощью “Офицеров России” квадрокоптеры получит 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.