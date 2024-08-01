Поддержанная Александром Моором библиотека на колесах поехала по Краснодонскому округу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая библиотека на колесах – библиобус – начала ездить по Краснодонскому муниципальному округу, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

Проект "Читающий автобус" входит в сборник "100 идей от детей". Он создан краснодонскими школьниками-активистами по итогам программы "Послезавтра" под кураторством уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и поддержанный губернатором Тюменской области Александром Моором.

Специализированный автобус стал подарком от губернатора Тюменской области. Также руководитель шеф-региона передал 356 различных изданий. Среди них энциклопедии, художественная литература по школьной программе. Есть книги и для взрослых читателей: детективы, приключения и любовные романы.

Специалисты Новосветловской районной библиотеки, где появился новый формат работы с читателями, разработали 20 маршрутов по 40 населенным пунктам.

Напомним, в июне 2022 года между тюменским правительством и администрацией Краснодона и Краснодонского района ЛНР было заключено соглашение о сотрудничестве.

Инна Пахомова