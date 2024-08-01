Ирина Широкова встретилась с победителями грантовых конкурсов

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Церемония награждения молодежных лидеров — победителей грантовых конкурсов – состоялась в мультицентре "Контора пароходства" 1 августа. С ними встретилась директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

"Вы меняете мир вокруг себя к лучшему, вам всегда нужно чуть больше, чем остальным. Вы — люди, которые горят идеями, получают ресурсную поддержку для их воплощения и создают вокруг себя сильную команду", – с этих слов Ирина Широкова начала церемонию.

Как сообщили в региональном департаменте общественных связей, участие во встрече приняли более 70 человек. Это победители конкурса Фонда президентских грантов 2024 года, Президентского фонда культурных инициатив 2024 года, конкурса грантов губернатора Тюменской области, грантового конкурса “Росмолодежь.Гранты” и др. Также присутствовали организаторы делегации и площадки Тюменской области на молодежном форуме Уральского федерального округа "УТРО — 2024".

Ребята так же поучаствовали в социологическом опросе, где рассказали о том, какие ресурсы им необходимы для прокачки навыков, реализации проектов и развития отрасли молодежной политики в целом. Все ответы проанализируют и систематизируют, чтобы создать еще больше возможностей для молодежи региона.