В Тюменской области можно купаться в 11 водоемах

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам разрешили купаться в 11 водоемах. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам водных объектов выдал Роспотребнадзор по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Купаться можно в озерах на базе отдыха "Верхний бор", в оздоровительно-образовательном центре санаторного типа "Серебряный бор", пруде Лесном, пруде Центра восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь". Также разрешен заход в воду в "Ребячьей республике" на озерах Полушинское и Арсеньевское, в "Витязе" на озере Андреевское, на базе отдыха "Кулига-парк", в водной акватории оз. Сингуль, в озере Липовом, где располагается Центр закаливания и плавания в холодной воде "Аквайспорт-Тюмень" и в озере Якушкино.

В трех водных объектах зарегистрированы неудовлетворительные результаты лабораторного контроля. Это пруды Утиный и Войновский и озеро Липовое.

Кроме этого, проводится лабораторный контроль качества песка на пляжах по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Всего исследовано 109 проб песка. Отклонений от гигиенических нормативов не выявлено.

Отдыхающим рекомендуется купаться только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), где это разрешено, и не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания.