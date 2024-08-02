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На закупку оборудования для расширенного неонатального скрининга направят 346 млн рублей

Экономика, 13:13 02 августа 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

На закупку оборудования для расширенного неонатального скрининга новорожденных из федерального бюджета будет дополнительно направлено более 346,3 млн рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Закупкой оборудования, которое поступит в федеральные и региональные медорганизации, займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Расширенный неонатальный скрининг – исследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей. Такие исследования помогают выявлять тяжелые болезни на начальной стадии, быстрее оказывать детям помощь, а в некоторых случаях и спасать жизнь.

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# Правительство РФ , скрининг

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