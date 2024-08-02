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Около 1,5 тысяч осмотров провели врачи в Нижнетавдинском районе в рамках проекта "Здоровое село"

Общество, 17:26 02 августа 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 434 осмотра провели врачи в рамках проекта "Здоровое село" в Нижнетавдинском районе за первые четыре дня. Они выявили заболевания у 176 человек. Для 297 пациентов скорректировали ранее назначенное лечение. У трех заподозрили онкологию. Сейчас они проходят дообследование, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Сразу же после осмотра врачи порекомендовали госпитализацию пяти пациентам, трое из них уже проходят лечение в терапевтическом отделении Областной больницы № 15. Пациенты поступили с хроническим холециститом, артериальной гипертонией и хронической обструктивной болезнью легких.

"Это не впервые выявленные патологии, все пациенты состоят на диспансерном учете, но не всегда вовремя посещают медучреждение, поэтому сейчас их планово госпитализировали, проведем курс лечения и выпишем с последующими рекомендациями", – сказал заведующий отделением Андрей Никонов.

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