В Тюменской области откроют корпоративный университет

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Создание корпоративного университета на базе Центра компетенций инициировал ТюмГУ. Он станет круглогодичным образовательным пространством для молодежи, представителей органов власти и иных организаций, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Здесь будет тиражироваться положительный опыт развития компетенций, а также транслироваться лучшие региональные управленческие практики.

"Для региона центр стал единой точкой входа всех проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", а также эффективным инструментом для организации межуниверситетского взаимодействия", – сказал заместитель губернатора Алексей Райдер.

Отметим, что Центры компетенций создаются в рамках федерального проекта "Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях". Его реализует Минобрнауки России и президентская платформа "Россия – страна возможностей". На сегодняшний день центры развернуты в 232 вузах, в проект вовлечены 757 тыс. студентов. В Тюменской области диагностику надпрофессиональных компетенций в центре прошли более 21 тыс. студентов вузов и учреждений СПО.