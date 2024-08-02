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Из госфонда продадут до 500 тысяч тонн пшеницы в 2024 году

Экономика, 16:53 02 августа 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

До 500 тыс. тонн пшеницы из федерального интервенционного фонда возможно продать в 2024 г. Решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке, сообщает правительство РФ.

Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014–2016 и 2022–2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.

Федеральный интервенционный фонд сельхозпродукции формируется благодаря закупочным интервенциям. Государство закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку.

Решение о продаже зерна из интервенционного фонда (товарные интервенции) принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность.

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# Правительство РФ , пшеница

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