Тюменские специалисты начали монтировать газовую котельную в спортшколе ЛНР

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Новую блочно-модульную котельную начали устанавливать специалисты из Тюменской области на территории молодогвардейской спортшколы № 2 в ЛНР, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.

Современное оборудование заменит технически и морально устаревшее. Прежняя котельная полностью выбрала свой ресурс.

"Около 300 ребят занимаются в нашей школе. Они посещают футбол, баскетбол, карате и учатся плаванию в бассейне. Прежняя котельная работала с 2010 года, но ее ресурса не хватало на все здание. Оно не обогревалось полностью. Наши тюменцы нам помогли. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее установить новую котельную. Спасибо огромное шефу-региону – Тюменской области", - рассказала заместитель директора молодогвардейской спортивной школы № 2 Татьяна Лобкова.

По ее словам в начало отопительного сезона спортивная школа войдет с новым отопительным оборудованием. Заниматься спортом будет еще комфортнее.