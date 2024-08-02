В Тюменской области состязания по баскетболу пройдут на шести площадках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На шести площадках пройдут всероссийские состязания по баскетболу "Оранжевый мяч" в Тюменской области 10 августа. Их приурочили Дню физкультурника, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Тюмени площадку организовали в Центре уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, 1), в Тюменском районе на стадионе села Червишево (ул. Трактовая, 26 а). В Тобольске состязание пройдет на баскетбольной площадке школы № 18 (9 микрорайон, стр.12), Заводоуковске — у школы № 2 (ул. Заводская, 16), Ялуторовске — на территории городской спортшколы (ул. Кармелюка, 13), Ишиме — на стадионе "Центральный" (ул. Максима Горького, 22).

Возрастные категории — юноши и девушки до 14, до 16 и до 18 лет, а также мужчины и женщины старше 19 лет.

Отметим, что Тюменская область стала одним из 40 регионов России, где в профессиональный праздник спортсменов продут массовые состязания по баскетболу.