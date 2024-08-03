Тюменские школьники изучают основы дорожной безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 школьников из Тюмени - юные инспекторы движения, дети участников СВО, волонтеры из отряда "Дорожный дозор" - участвуют в смене дорожной безопасности в детском лагере "Остров детства".

Во время отдыха подростки изучат ПДД, научатся оказанию первой помощи, пройдут школу управления электросамокатом на специальной площадке, примут участие в конкурсе "Безопасное колесо", встретятся с ветеранами Госавтоинспекции и СВО.

В организации увлекательной программы для детей задействованы автошколы с учебным транспортом и тренажерами, автоспортсмены, мобильный комплекс "Лаборатория безопасности", специалисты Центра медицины катастроф, команда стрит-воркаут Тюменской области, кикшеринговые компании, байкеры, представители тюменских автоклубов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.