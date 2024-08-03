Новый концертный сезон в Тюменской филармонии начнется с симфоний Бетховена

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Открытие нового, 66-го концертного сезона в Тюменской филармонии начнется с исполнения Симфоний №№ 5 и 9 Людвига ван Бетховена. Произведения исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника.

По информации организаторов. также в концерте примут участие Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин, и приглашённые солисты.

Симфония № 5 до минор, соч. 67, написанная Людвигом ван Бетховеном в 1804—1808 годах, — одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки и одна из наиболее часто исполняемых симфоний. Впервые была исполнена в 1808 году в Вене. Эксперты считали, что тему Пятой симфонии Бетховен взял, подражая крику известной лесной птицы, под которой подразумевалась овсянка обыкновенная, распространённая в европейских средних широтах и обитавшая, в частности, в венском парке Пратер, где обычно гулял Бетховен.

Симфония № 9 Ре минор, Op. 125 — последняя симфония Людвига ван Бетховена (1824). Она включает в себя часть Ode an die Freude ("Оды к радости"), поэмы Фридриха Шиллера, текст которой исполняется солистами и хором в последней части. Это первый образец, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами.

Начало концерта-открытия сезона - в 18 часов. Билеты можно приобрести онлайн.

Возрастное ограничение: 12+.