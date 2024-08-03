Пассажиры тюменского аэропорта Рощино в июле чаще вылетали в Сочи и Анталью

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

306 тыс. 511 пассажиров обслужил аэропорт Рощино в июле. Одними из самых популярных направлений для пассажиров, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Анталья, Салехард и Новый Уренгой.

Пассажиропоток увеличился на 4,3% в сравнении с аналогичном периодом прошлого года. Внутренними авиалиниями воспользовались 280 тыс. 54 пассажира, международные направления выбрали – 26 тыс. 457 человек.

Общий пассажиропоток аэропорта Рощино по итогам семи месяцев составил 1 млн 559 тыс. 453 пассажира. Прирост - 6,5 %, сообщает тюменская авиагавань.