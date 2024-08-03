Тюменцам в День арбуза наполнили о пользе самой большой ягоды

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

День арбуза отмечается во всем мире 3 августа. Родиной самой большой ягоды является Южная Африка. Мякоть арбуза бывает розовой, красной, малиновой, беловато-желтой.

Арбуз обладает сильным мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, жаропонижающим, слабительным и общеукрепляющим свойствами. Его используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей.

Мировой рекорд по выращенному арбузу составляет 90 кг. В России фермер из Темрюкского района Краснодарского края Игорь Лихосенко в 2009 году вырастил арбуз сорта "Русский размер" массой в 61,4 кг. Он является самым большим в Европе.

Советами по выбору сочной и сладкой ягоды поделилась ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Мария Буракова.