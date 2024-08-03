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В Тюменской области выделили 280 млн рублей на восстановление подтопленных дорог

Экономика, 22:17 03 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

280 млн рублей направлено из регионального бюджета на восстановление подтопленных дорог в четырех районах - это Викуловский, Абатский, Ишимский и Казанский. Всего 13 объектов приведут в нормативное состояние, часть из них уже отремонтированы.

Об этом рассказал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Одна из трасс, где ведутся работы – Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Большая вода повредила 4 км дороги. До конца года ремонт здесь будет закончен", - привел пример глава региона.

видео: t.me/av_moor

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# Александр Моор , паводок , ремонт дорог

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