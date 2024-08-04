В Тюменском районе открыли крупнейший в России бассейн с термальной водой

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Бассейн с термальной водой открыли на базе отдыха “СОВЕТSKY” в Тюменском районе. Он стал крупнейшим в России: зеркало воды – 800 кв. м. Реализация таких проектов помогает региону укреплять статус столицы термальных вод, уверены в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

В честь открытия на территории туристической локации организовали тематический праздник с выставкой ретро-автомобилей, площадкой спортивных рекордов, запуском олимпийского мишки – отсылка к XXII Летним Олимпийским играм 1980 года, завершившимся 3 августа. В конце дня – концерт первой солистки группы "Мираж" Светланы Разиной и дискотека под открытым небом.

Открытие бассейна – это лишь малая часть термального комплекса: есть мастер-план развития всей территории, сказала представитель базы отдыха “СОВЕТSKY” Инна Феоктистова. В планах – СПА-зона с парными и хамамами, плавательный и детский бассейны, два бассейна с термальной водой разной минерализации, купель.

В 2020 году регион начал позиционировать себя как столиц термальных вод России. С каждым годом этот статус укрепляется во многом благодаря совместной работе с предпринимателями и их желанию совершенствовать, развивать инфраструктуру существующих объектов и открывать новые локации.

“В преддверии юбилейного фестиваля “Открытие термального сезона” видим, как активно готовятся наши партнеры. Ранее была открыта пляжная зона на территории термального курорта. Радует, что у нас появился самый крупный в России бассейн с термальной водой. Совместными усилиями мы подтверждаем наш статус столицы термальных вод”, – уточнила руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

По ее словам, сейчас регион многие узнают как область, обладающую уникальными запасами.

“Туризм – одна из динамично развивающихся экономических отраслей Тюменской области. Основная задача развития туризма региона – повышение узнаваемости на международном и всероссийском уровнях. Кроме богатейшей истории, ярко выраженной гастрономии, архитектурного наследия и других особенностей, регион славится своими термальными источниками, неисчерпаемыми запасами минеральной воды”, – добавила Ольга Наумова.

Отметим, юбилейный фестиваль “Открытие термального сезона” пройдет в ноябре 2024 года. Гостей и жителей региона ждет масштабная программа.

Инна Пахомова