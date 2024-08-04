На севере Тюменской области шьют антидроновые одеяла для СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Антидроновые одеяла для защиты участников специальной военной операции шьют волонтеры Нижневартовска. С просьбой об этом к ним обратились сами бойцы.

Такие покрывала помогают прятаться военнослужащим от тепловизоров, которые установлены на вражеских беспилотниках. Это является лучшей ночной маскировкой от техники.

Волонтеры роты "Боевое братство" уже сшили 50 одеял-невидимок. Покрывало состоит из водоотталкивающей ткани плотностью 600 ден и спанбонда, синтепона и двух спасательных одеял.

"Чаще всего люди думают, что нужна финансовая помощь. На самом деле нужны руки", - рассказал "Вслух.ру" волонтер Владислав Дудник.