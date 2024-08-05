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В Нижнетавдинском районе количество ЛПХ увеличилось на 59 за год

Экономика, 11:14 05 августа 2024

Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия" (архив)

10 тыс. 341 личное подсобное хозяйство действует в Нижнетавдинском районе. Это на 59 больше, чем годом ранее, сообщил глава муниципального образования Валерий Борисов.

Общее количество крупного рогатого скота, который содержится в таких хозяйствах составляет 2 тыс. 578 голов. Птиц – 25 тыс. 276, кроликов – 1 тыс. 871, свиней – 1 тыс. 606, пчелосемей – 1 тыс. 559.

Отмечается некоторое снижение поголовья сельскохозяйственных животных, что связано с его убоем.

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# АПК , Нижнетавдинский район

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