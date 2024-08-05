Восемь студотрядов создали на базе Тюменского медуниверситета

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Восемь студенческих отрядов, имеющих разную специализацию, создали на базе Тюменского медуниверситета. Это четыре медицинских отряда, сервисный, педагогический, строительный отряды и трудовой отряд подростков, сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках третьего трудового семестра ребята работают на разных должностях. Так, представители медицинского отряда "Медик" участвуют в проекте Всероссийского студенческого медицинского отряда "Сердце Пармы" в Перми в качестве младшего и среднего медицинского персонала.

Ребята из сервисного отряда "Ювента" приступили к работе на проекте Всероссийского сводного студенческого сервисного отряда "Мрия 2024" на должностях: специалиста по клинингу, хостес, оператора парка аттракционов и младшего садовника.

Представители педагогического отряда "Грифон" стали вожатыми в "Олимпийской ребячке" и "Острове детства". А ребята из строительного отряда "Квант" отправились на объекты застройщика "Страна девелопмент" в качестве электромонтажников, маляров - штукатурщиков, стропальщиков и разнорабочих.

Особенным во всех планах является трудовой отряд подростков "Драйв". Его бойцы еще не стали совершеннолетними, но уже решили получить свой первый трудовой опыт. Эту целину ребята отработали в Штабе студенческих отрядов Тюменской области, где помогли провести инвентаризацию, навели порядок как в документации, так и в самом помещении.

Третий трудовой семестр - это не только работа, но также творчество, спорт и волонтерство. На базе каждого проекта проходят творческие и спортивные мероприятия. 17 августа состоится "День ударника труда". В этот день все бойцы отправляют свою дневную зарплату в единый фонд РСО на самые различные социальные нужды.