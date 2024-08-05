В Викуловском районе спортплощадки летом посетили более 650 школьников

| Фото: МАУ ДО "ДЮСШ "Спринт" | Фото: МАУ ДО "ДЮСШ "Спринт"

Более 650 юных жителей Викуловского района посетили вечерние спортивные дворовые площадки, организованные местной спортивной школой "Спринт". В июне и июле они были организованы в селах Сартам, Озерное, Чуртан, Достовалово, Ермаки, Коточиги, Базариха, Поддубровное, Балаганы, Калинино, Нововяткино, Каргалы, Боково, Березино и Викулово. Каждая площадка работала в определенное время вечером - с 18 или с 20 часов два раза в неделю.

Как отметили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, инструкторы по спорту проводят для ребят различные спортивные игры и соревнования. Например, уже прошли турниры по футболу, волейболу, пионерболу, дартсу, бадминтону, а также различные эстафеты и веселые старты. По итогам состязаний организаторы вручают ребятам сладкие призы.

В августе работа продолжится. Так, в День физкультурника, 10 августа, пройдет финал районных соревнований по мини-футболу среди дворовых команд "Кожаный мяч". В течение всего лета ребята участвовали в отборочных играх, теперь они поборются за звание лучших.