В Тюменской области агропредприятия убрали 1920 тонн овощей с полей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 920 т овощей убрали с 44 га полей агропредприятия Тюменской области. По данным на 5 августа собрали 1 тыс. 371 т капусты, 484 т свеклы. Урожайность составила 433 центнеров с га, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Приступили хозяйства к уборке зерновых и зернобобовых культур. Уже обмолочено 166 га при валовом сборе 542 т. Урожайность - 32,7центнера с га.

801 т картофеля собрали с 23 га полей. Урожайность - 348 центнеров с га.