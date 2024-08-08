Первый велопробег устроили 100 сотрудников компании "Мостострой-11" в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 100 сотрудников АО "Мостострой-11" вышли на старт первого велопробега накануне Дня строителя 8 августа. Им предстояло преодолеть 13 км от стелы "Летящая Тюмень" до мультицентра "Контора пароходства" на набережной Туры.

Маршрут прошел по объектам, которые строили специалисты компании, сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

"Мострострой – живой организм, в первую очередь это люди, которые работают сегодня и будут работать в будущем. Это студенты вузов Тюмени и Омска, которых мы поддерживаем. В основном у нас работает молодежь, мы работаем по всей стране, встречаемся не так часто. Велопробег – хорошая встряска и общение. Проезд по объектам, которые построила компания, — это почетно и приятно для наших работников. Жители города увидят колонну", - сказал он.

Изначально на участие в велопробеге зарегистрировались 30 человек, в итоге свою силу, сноровку и чувство причастности к коллективу решили проявить не только молодые сотрудники компании, но и те, кто трудится уже много лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Дружу с велосипедом давно, но езжу редко, а тут решил тряхнуть стариной. Потренировался, посмотрел, вроде успеваю за всеми, вот и решил", - рассказал начальник бетонного завода Мостоотряда-36 Сергей Щеблыкин. Его стаж – 45 лет. Через месяц ему исполнится 68 лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель проекта БАМ АО "Мостострой-11" Роман Ямщиков встал в одну колонну с коллегами, едва вернувшись с объекта: "На велопробег решился легко, у нас команда, все должны ехать. Было четыре тренировки, мне удалось только на первую попасть. Поехал на БАМ, вчера только вернулся и сразу за велик. Всем строителям удачи, крупных объектов и безопасности в строительстве – самое главное".

Возглавила колонну компании сборная городской ассоциации велосипедистов. Экипажи сотрудников ГАИ и скорой помощи сопровождали спортсменов на протяжении всего пути. Финишировать им удалось ранее намеченного времени.

"Мы прошли ровно 40 минут, уложились в тайминг, даже успели быстрей. Я как участник переживал: справлюсь, не справлюсь, ведь нужно следовать руль в руль, синхронно двигаться. Все справились. Спасибо всем, что отозвались. Поздравляю всех, мы выиграли путевку на велопробег от Питера до Сахалина", - приветствовал коллег на финише заместитель генерального директора по развитию Фархат Хасанов.

Всем участникам велопробега вручили дипломы и памятные мерчи. Впечатления от заезда остались яркие, делятся строители. "Трасса была захватывающая, потрясающая и заряжающая. Кайф от поездки и тем более от такой компании", - сказала сотрудник компании Екатерина Христовская.

Выполнять все качественно и раньше срока – это "Мострострой-11" делает на протяжении всей своей деятельности.

"У нас примерно 400 объектов в работе. Это БАМ, где мы в прошлом году сдали 123 объекта, в этом году сдадим 134. Дорога Казань – Екатеринбург – 31 объект. Обход Краснодара, университет в Тюмени, который мы будем сдавать в октябре. Есть объекты на Ямале, то есть практически вся наша большая страна. Нас всего семь с половиной тысяч, и мы работаем на разных направлениях", - уточнил Николай Руссу.

Накануне Дня строителя он пожелал коллегам двигаться вперед, к новым объектам, территориям: "Нам нужны новые объекты, где мы можем приложить свои силы, умения, знания. Поэтому желаю новых объектов, добросовестных заказчиков и качественно, вовремя выполнять работы".

Анжела Лебедева