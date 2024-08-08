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Первый велопробег устроили 100 сотрудников компании "Мостострой-11" в Тюмени

Общество, 12:51 08 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 100 сотрудников АО "Мостострой-11" вышли на старт первого велопробега накануне Дня строителя 8 августа. Им предстояло преодолеть 13 км от стелы "Летящая Тюмень" до мультицентра "Контора пароходства" на набережной Туры.

Маршрут прошел по объектам, которые строили специалисты компании, сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мострострой – живой организм, в первую очередь это люди, которые работают сегодня и будут работать в будущем. Это студенты вузов Тюмени и Омска, которых мы поддерживаем. В основном у нас работает молодежь, мы работаем по всей стране, встречаемся не так часто. Велопробег – хорошая встряска и общение. Проезд по объектам, которые построила компания, — это почетно и приятно для наших работников. Жители города увидят колонну", - сказал он.

Изначально на участие в велопробеге зарегистрировались 30 человек, в итоге свою силу, сноровку и чувство причастности к коллективу решили проявить не только молодые сотрудники компании, но и те, кто трудится уже много лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Дружу с велосипедом давно, но езжу редко, а тут решил тряхнуть стариной. Потренировался, посмотрел, вроде успеваю за всеми, вот и решил", - рассказал начальник бетонного завода Мостоотряда-36 Сергей Щеблыкин. Его стаж – 45 лет. Через месяц ему исполнится 68 лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель проекта БАМ АО "Мостострой-11" Роман Ямщиков встал в одну колонну с коллегами, едва вернувшись с объекта: "На велопробег решился легко, у нас команда, все должны ехать. Было четыре тренировки, мне удалось только на первую попасть. Поехал на БАМ, вчера только вернулся и сразу за велик. Всем строителям удачи, крупных объектов и безопасности в строительстве – самое главное".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Возглавила колонну компании сборная городской ассоциации велосипедистов. Экипажи сотрудников ГАИ и скорой помощи сопровождали спортсменов на протяжении всего пути. Финишировать им удалось ранее намеченного времени.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы прошли ровно 40 минут, уложились в тайминг, даже успели быстрей. Я как участник переживал: справлюсь, не справлюсь, ведь нужно следовать руль в руль, синхронно двигаться. Все справились. Спасибо всем, что отозвались. Поздравляю всех, мы выиграли путевку на велопробег от Питера до Сахалина", - приветствовал коллег на финише заместитель генерального директора по развитию Фархат Хасанов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всем участникам велопробега вручили дипломы и памятные мерчи. Впечатления от заезда остались яркие, делятся строители. "Трасса была захватывающая, потрясающая и заряжающая. Кайф от поездки и тем более от такой компании", - сказала сотрудник компании Екатерина Христовская.

Выполнять все качественно и раньше срока – это "Мострострой-11" делает на протяжении всей своей деятельности.

"У нас примерно 400 объектов в работе. Это БАМ, где мы в прошлом году сдали 123 объекта, в этом году сдадим 134. Дорога Казань – Екатеринбург – 31 объект. Обход Краснодара, университет в Тюмени, который мы будем сдавать в октябре. Есть объекты на Ямале, то есть практически вся наша большая страна. Нас всего семь с половиной тысяч, и мы работаем на разных направлениях", - уточнил Николай Руссу.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Накануне Дня строителя он пожелал коллегам двигаться вперед, к новым объектам, территориям: "Нам нужны новые объекты, где мы можем приложить свои силы, умения, знания. Поэтому желаю новых объектов, добросовестных заказчиков и качественно, вовремя выполнять работы".

Анжела Лебедева

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# велосипедисты , Мостострой 11 , Николай Руссу

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