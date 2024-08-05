PR-технологии изучают победители конкурса "Команда Урала - 2024" в Тюмени

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Тему "PR-технологии и основные методы коммуникации" изучают в Тюмени победители конкурса кадрового молодежного резерва Уральского федерального округа в рамках пятого модуля обучения.

Во время образовательного модуля участники встретятся с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона поделится управленческим опытом и ответит на вопросы. Кроме этого, победителей конкурса ждут лекции на тему коммуникаций в социальной сфере и политике и информационной отработке чрезвычайных ситуаций, программа в фонде "Защитники Отечества". Запланирована встреча с депутатами Тюменской облдумы, представителями Центра управления регионом Тюменской области, информационного агентства "СибИнформБюро" и филиала ВЦИОМ.Урал, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

"Открытый, честный диалог с аудиторией – это залог успеха любого начинания, – уверен полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. – А умение говорить с людьми, слышать их проблемы, просто и понятно доносить до них информацию – важнейшие навыки для управленца".

Участники образовательного модуля также посетят выставку трофейной военной техники стран НАТО, которая открылась 5 августа в Тюмени.

Напомним, победителями "Команды Урала" в 2024 году стали 15 человек со всех регионов Уральского федерального округа. Они прошли четыре модуля обучения - в Свердловской, Курганской областях, ЯНАО и Югре. Конкурс молодежного кадрового резерва проводится по инициативе полпреда Владимира Якушева при поддержке Уральского института управления - филиала РАНХиГС.