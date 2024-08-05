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В Абатском районе ремонтируют дороги регионального значения

Общество, 19:56 05 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Укладку нового асфальта на участке областной автодороги Абатское – Викулово протяженностью 5,5 км между с. Быструха и с. Ощепково завершают дорожники. Работы проводятся в рамках государственного контракта по ремонту автомобильных дорог областного значения, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Еще одна бригада Абатского ДРСУ трудится на региональной дороге Абатское – Маслянка. Протяженность отремонтированного участка составит 2,3 км.

"Именно благодаря национальному проекту "Безопасные качественные автомобильные дороги" стало больше возможностей ежегодно улучшать дорожную инфраструктуру в нашем муниципалитете", – прокомментировал глава Абатского района Игорь Васильев.

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# Абатский район , ремонт дорог

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