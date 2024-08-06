Выставка со старинными изданиями об истории Сибири открылась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка со старинными редкими изданиями об истории Сибири открылась в Тюменской областной научной библиотеке 6 августа. Здесь можно познакомиться с работами Семена Ремезова, Герарда Миллера, Павла Крузенштерна и других.

"На этой выставке мы представили лишь незначительную часть тех сокровищ, которые хранятся в нашем фонде, — отметила директор областной научной библиотеки Ольга Адамович. — Книги рассказывают об экспедициях, которые формировались на территории нашей области, где были совершены знаковые открытия. Когда мы готовили эту выставку, осознание того, сколько на этой земле было сделано, и не только для развития этой территории, но и всего мирового сообщества, нашей великой России, оно, конечно, приводит в полный восторг. Позволяет чувству гордости переполнять каждого из нас".

Для оформления выставки использовались чертежи Семена Ремезова из "Чертежной книги Сибири". Для визуального ряда художники применили оцифрованные рисунки самого Ремезова, например, образ Тобольского кремля — таким, каким его задумывал Семен Ульянович задолго до строительства.

Одна из особенностей выставки — наличие QR-кодов. Отсканировав их с помощью своего телефона, можно ознакомиться с оригинальными работами Семена Ремезова и тысячами других трудов.

"Наша выставки предназначена для того, чтобы раскрыть основные вехи истории развития такого большого региона, как наша область. Ремезов свою летопись собирал не только из документальных источников, но это и легенды, устные свидетельства тех казаков, которые пришли вместе с Ермаком", — поделилась сотрудник Менделеевки Анастасия Филиппова, работавшая над созданием экспозиции.

В XVIII веке в наш край едут экспедиции, чтобы освоить эту землю, здесь уже есть русские поселения, самый большой отряд — пять морских и один сухопутный. Сухопутный отряд состоял из академиков, которые приехали из Европы и стали служить в России. Среди них — Герард Миллер. Он пишет свою историю Сибири — "Описание Сибирского царства". Именно он находит летопись Ремезова и многие другие труды в Тобольске. Миллер вывозит их в Санкт-Петербург, понимая, что они там лучше сохранятся и будут исследованы историками. И выпускает свое издание.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Должно было быть пять книг, но, к сожалению, вышла только одна за всю его жизнь. Его история Сибири до сих пор пользуется спросом, это то, что мы знаем о Сибири. В чем дело? Миллер перекладывает то, что он прочитал у Ремезова, скорописью, добавляет те знания, которые получил в Тюмени и Тобольске, он занимался в архивах. Дальше эту историю подхватывает Карамзин. И он практически полностью, не поправив ни слова, включает это в свою историю России. После Карамзина Соловьев и другие историки перекладывают это снова и снова. Так что то, что мы знаем о Сибири, это конечно же, Ремезов и Миллер", — подчеркивает Анастасия Филиппова.

Выставка "Национальные сокровища Тюменской области" открылась к 80-летию региона. Она доступна для посещения до конца года на втором этаже читального зала Тюменской областной научной библиотеки.

Влада Нерадовская