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Тюмень побила рекорд по посещаемости выставки трофейной техники НАТО

Общество, 11:51 06 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

18 тыс. 800 человек посетили выставку "Сила V правде - гордость и победа" в первый день ее работы в Тюмени. Это новый рекорд - предыдущий был побит в Челябинской области, где за день гостями экспозиции стали почти 18 тыс. 500 человек, сообщает информационный центр регионального правительства.

По словам полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева, находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят.

"Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности", - отметил Владимир Якушев.

Передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства УФО и правительств регионов. Тюмень стала четвертой точкой остановки трофеев СВО после Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Здесь экспозиция пробудет до 17 августа. Посетить ее можно на открытой площадке около ТЦ "Гудвин" ежедневно с 10 до 21 часа.

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# военная техника , выставка , СВО , спецоперация

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