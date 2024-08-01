Тюменские допризывники умеют управлять беспилотниками и проводить спасательные работы

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменский филиал центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" уверенно занял место в целостной системе патриотической воспитательной работы, основа для которой была заложена центром "Аванпост" в начале 90-х годов.

Об этом заявил директор филиала Игорь Ревякин, который на круглом столе по вопросам современных подходов к патриотическому воспитанию молодежи, подвел первые итоги работы центра в 2023-2024 годах, сообщает пресс-служба областной думы.

"Обучение ведется по девяти образовательным программам. Подготовку прошли 3 тысячи 150 молодых людей в возрасте 14-17 лет, 80 студентов вузов, 203 военнослужащих", – сообщил Игорь Ревякин.

Требования к допризывной подготовке молодежи, по словам заместителя директора центра "Аванпост", начальника штаба регионального отделения "Юнармии" Анастасии Поповой, должны меняться.

"Сейчас призывник должен обладать инженерными навыками, быть технически подкованным, поэтому мы ввели краткосрочные программы, - отметила она. - И теперь наши выпускники умеют управлять беспилотниками, оказывать первую помощь, проводить спасательные работы. То есть мы знакомим ребят со специальностями, востребованными в армии".