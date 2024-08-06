  • 6 августа 20246.08.2024вторник
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер западный

В Заводоуковском округе в 20 школах и детсадах идет ремонт к 1 сентября

Экономика, 20:01 06 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 20 образовательных учреждениях Заводоуковского городского округа идёт ремонт. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Сейчас в процессе ремонт спортзала Новолыбаевской школы, помещений групп в детском саду Золушка. В Тумашовской школе идет замена окон, там же ремонтируют крыльцо. В Старозаимской школе обновляют весь второй этаж. Одновременно в 20 учреждениях ведутся работы. Уверена, что они в полной готовности откроют в сентябре свои двери для ребят", - уточнила глава.

Она также отметила, что ход проведения работ соответствует плану-графику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заводоуковский городской округ , ремонт школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 06.08.2024В Заводоуковском округе в 20 школах и детсадах идет ремонт к 1 сентября
19:47 06.08.2024Энергосберегающие лифты установили в жилом доме Тюмени
19:10 06.08.2024Тюменским предпринимателям показали инвестиционную привлекательность Ялуторовска
18:37 06.08.2024В Тюменской области увеличат объём деревопереработки на 629 тысяч кубометров в год