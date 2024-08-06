В Заводоуковском округе в 20 школах и детсадах идет ремонт к 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 20 образовательных учреждениях Заводоуковского городского округа идёт ремонт. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Сейчас в процессе ремонт спортзала Новолыбаевской школы, помещений групп в детском саду Золушка. В Тумашовской школе идет замена окон, там же ремонтируют крыльцо. В Старозаимской школе обновляют весь второй этаж. Одновременно в 20 учреждениях ведутся работы. Уверена, что они в полной готовности откроют в сентябре свои двери для ребят", - уточнила глава.

Она также отметила, что ход проведения работ соответствует плану-графику.