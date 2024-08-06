В Тюменской области работающим пенсионерам провели перерасчет пенсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Беззаявительный перерасчет страховых пенсий граждан, за которых в 2023 году работодатели уплачивали страховые взносы, провело Отделение СФР по Тюменской области. Корректировка коснулась более 60 тысяч получателей пенсий по старости и инвалидности, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибавка к пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывалась индивидуально и зависела от заработной платы и количества отработанных в 2023 году месяцев. Согласно нормам законодательства, максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными коэффициентами.

"Перерасчет произведен в автоматическом режиме, как и все ежегодные плановые повышения пенсий. Пенсия в новом размере будет перечислена в августе по стандартному графику", — отметил управляющий Отделением Социального фонда по Тюменской области Виталий Левенков.

Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее в личном кабинете на портале госуслуг. Также можно обратиться к специалистам Отделения фонда по Тюменской области по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).