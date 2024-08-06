Выставку "Сила V правде – гордость и победа" открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Сила V правде – гордость и победа" уникальна и не имеет аналогов на территории всей России. На ней можно убедиться в непобедимости страны.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на открытии выставки на ул. Максима Горького в Тюмени.

"Экспонаты, представленные в рамках трофейной части экспозиции, дают понять, что враг хорошо вооружен, коварен и беспринципен. На территории нашего региона нет такой семьи, у кого близкие, знакомые не выполняли бы поставленные задачи. Мы все едины в уверенности, что победа будет за нами. Благодаря мужеству, стойкости, отваге наших ребят мы обязательно дождемся этого дня все вместе", — сказал Алексей Райдер.

Образцы вражеской военной техники на передвижной экспозиции — это не только трофеи, прежде всего, это свидетельство высокого профессионализма, боевого мастерства наших военнослужащих, считает председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. По его словам, в условиях мощного информационного давления недружественных стран ценность этой выставки чрезвычайно высока.

"Она позволяет прикоснуться к исторической правде, узнать лучше ход специальной военной операции и, безусловно, это большое подспорье в плане патриотического воспитания наших граждан. Вся наша страна сплотилась вокруг участников СВО", — подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Отдельно он поблагодарил волонтеров Тюменской области, которые оказывают огромную помощь бойцам. 5 августа волонтерский центр Тюменской областной думы вместе с добровольцами Счетной палаты и Союза ветеранов Ямала отправили очередную партию гуманитарного груза в зону СВО.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова тоже отметила помощь, которую в регионе оказывают землякам, находящимся на передовой. Присоединиться к акции "100 миллионов для победы" может любой желающий. В шатре "Единой России" и "Молодой гвардии" можно внести посильный вклад в победу.

"С начала специальной военной операции "Единая Россия" вместе со сторонниками партии, "Молодой гвардией", общественными женскими, ветеранскими организациями, бизнес-сообществом включилась в помощь новым регионам. Работа продолжается. Приоритет для нас — участники спецоперации и их семьи. Мы все молимся за наших бойцов, помогаем и словом, и делом", — поделилась Ольга Швецова.

Кроме подбитой вражеской техники, представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова представляют российские машины.

Выставку "Сила V правде – гордость и победа" работает в районе ТРЦ "Гудвин", напротив банка (ул. Максима Горького, 68, корп. 1) в Тюмени. На передвижной экспозиции представлены 14 единиц трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. Она будет работать по 17 августа с 10 до 21 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

В течение всего лета выставка курсирует по регионам Уральского федерального округа. 5 августа она начала работать в Тюмени 5 августа. Представитель Центрального военного округа Ивана Метель сказал, что за первый день работы экспозицию посетили 18 тыс. 800 человек. Это новый рекорд посещаемости. Предыдущий принадлежал Челябинской области. Там за день экспозицию посетили более 8 тыс. человек.

Инна Пахомова