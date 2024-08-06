На награду общества "Знание" претендует 41 просветитель Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 заявка от Тюменской области подана на Знание.Премия-2024. Главная просветительская награда страны собрала уже 2 тыс. 750 соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Заявки принимают до 30 сентября. Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте.

На награду претендуют 41 просветитель Тюменской области — это четвертое место по Уральскому федеральному округу. Десятку лидеров по стране на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край, Свердловская область.

"В этом сезоне Знание.Премия мы ввели новую номинацию "За вклад в сохранение семейных ценностей". Уже на экваторе заявочной кампании мы видим, насколько богато и разнообразно семейное просвещение в нашей стране: проводятся семейные фестивали и форумы, профильные смены в лагерях, родительские гостиные, создаются фильмы о династиях, гиды по репродуктивному здоровью и многое другое. Номинация на данный момент входит в тройку самых популярных среди соискателей, что лишний раз подтверждает незыблемость семейных ценностей в России", — сказал первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

100 номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед жюри. Лауреатов 19 номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Лауреаты в номинации "Народный выбор" определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации "Движения первых" "Выбор первых" выберут на закрытом голосовании федерального Совета первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.