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В Тюменской области увеличат объём деревопереработки на 629 тысяч кубометров в год

Экономика, 18:37 06 августа 2024

629 тыс. куб м деревопереработки в год составит мощность нового предприятия, которое возведут в Уватском районе. Инвестор планирует производить фанеру и биоуголь, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на Рослесхоз.

Организовать производство альтернативного топлива планируется до 2027 года. Преимущество биоугля в том, что он производится искусственным путем из различных органических продуктов – это могут быть сельскохозяйственные отходы, древесина или другие растительные остатки.

Его полезные свойства – удержание влаги, повышение плодородия почвы и улучшение ее структуры.

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# лесной комплекс , перерабатывающая промышленность

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