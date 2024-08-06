В Тюменской области увеличат объём деревопереработки на 629 тысяч кубометров в год

629 тыс. куб м деревопереработки в год составит мощность нового предприятия, которое возведут в Уватском районе. Инвестор планирует производить фанеру и биоуголь, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на Рослесхоз.

Организовать производство альтернативного топлива планируется до 2027 года. Преимущество биоугля в том, что он производится искусственным путем из различных органических продуктов – это могут быть сельскохозяйственные отходы, древесина или другие растительные остатки.

Его полезные свойства – удержание влаги, повышение плодородия почвы и улучшение ее структуры.