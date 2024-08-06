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Маме бойца СВО из Ярково окажут помощь по решению губернатора

Губернатор, 16:36 06 августа 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Жительница села Ярково Елизавета Певнева обратилась на личный прием к губернатору Тюменской Александру Моору с просьбой помочь в благоустройстве жилья.

Женщина рассказала, что проживает в двухквартирном частном доме без современных коммунальных удобств. Самой заняться ремонтом и обустройством не позволяет здоровье, а сын участвует в специальной военной операции.

"Принял решение помочь Елизавете Валентиновне. Из областного бюджета на благоустройство жилого помещения выделим 240 тысяч рублей. Поручил главе Ярковского района Евгению Золотухину взять все работы на контроль", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

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# Александр Моор , личный прием , помощь , Ярково

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