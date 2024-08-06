С 11 августа тюменцы могут подать заявления на выплату на покупку школьной формы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 тыс. 989 руб. смогут получить многодетные тюменские семьи на школьную форму для ребенка. Прием заявлений начнется с 11 августа и до конца года, пишет информационный центр правительства региона.

Родители должны иметь среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Тюменской области. В этом году он составляет 16 тыс. 844 руб.

Подать заявление можно через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Право на получение выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином России и проживающий в Тюменской области. Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства поступят на счет в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.

С более подробной информацией можно ознакомиться на портале органов государственной власти области, в органах социальной защиты населения по месту жительства, на официальных страницах департамента социального развития и в едином контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел.: 8-800-1-00000-1.