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Тюменцы могут оформить ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов

Общество, 18:04 06 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Механизм позволит получить дополнительную защиту денег – средства будут перечислены подрядчику только после завершения стройки. Подать заявку на кредит жители области могут как по обновленной "семейной" ипотеке, так и по базовым банковским условиям.

Залогом в таком кредитовании становится земельный участок, а после завершения строительства – дом. Дополнительное обеспечение на период строительства дома – поручители или залог другой недвижимости – предоставлять не нужно. Возможных подрядчиков и проекты для заключения договоров подряда с эскроу-счетами можно подобрать на цифровом сервисе строим.дом.рф.

"Эскроу давно и успешно применяется при строительстве квартир, защищая россиян от срыва сроков их сдачи. Широкое распространение этого инструмента на ИЖС наведет порядок и в этой сфере. Конечно, пока подрядчиков, готовых так работать, немного, но мы уверены, что вполне справедливое желание россиян получить прозрачный и понятный продукт подтолкнет многие компании перестроиться. Вместе со специальными ипотечными программами это сделает частные дома еще более конкурентными по сравнению с квартирами", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что в ВТБ заемщикам, планирующим получить ипотеку на ИЖС, необязательно размещать первоначальный взнос на текущем счете – достаточно выписки со счета эскроу. Для формирования взноса можно использовать средства материнского капитала. Ипотека на ИЖС с эскроу позволяет не только купить участок и возвести дом "с нуля", но и продолжить ранее начатое строительство.

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