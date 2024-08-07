Тюменцы привлекли гранты конкурса "Цех" на проекты раскрытия идентичности города

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 заявок поступило от тюменцев организаторам конкурса творческих проектов "Цех" в МТЦ "Космос". Их представили молодые тюменские режиссеры, представители творческих сообществ и даже люди не из сферы культуры: работники суда, инженеры и тому подобное, рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" менеджер проектов Кирилл Шестаков.

"Очень много проектов, старающихся раскрыть идентичность нашего города. На мой взгляд, наиболее качественными проектами были те, которые ставили перед собой чёткие и понятные цели. Когда федеральный эксперт видит хорошо сформулированную цель, он может использовать время защиты на помощь участнику, а не на уточняющие вопросы", - пояснил Кирилл.

В номинации "Лаборатория" победителями и обладателями 300 тыс. рублей стали: Наталья Устинова с режиссерской лабораторией "Ревизия" и Нара Биккина - "Лаборатория зинов про татарскую семью". В "Междисциплинарных проектах" грант такого же размера получит Вячеслав Пак с проектом подкастов "Закулисье".

В номинации "Постановочные проекты" эксперты "Цеха" отметили спектакль "Мои дурацкие танцы" Дарьи Ананиной, ей перечислят 300 тыс. рублей. А вот Екатерина Губайдуллина на "Спектакль по пьесе Марии Малухиной “Полярная болезнь”" получит 500 тыс. рублей

В конкурсе "Шоу-кейс" жюри определило пластический спектакль "Материя" режиссера Варвары Хлюстиной.

"Участники шоу-кейса не получали финансовую поддержку. Они показывали уже готовые спектакли и получали обратную связь от экспертов. А победитель встаёт в репертуар театрального центра Космоса", - уточнил менеджер проектов Кирилл Шестаков.

Анжела Лебедева