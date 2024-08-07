Сервис для проверки результатов исследования сосудов сердца запустил Тюменский кардиоцентр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-сервис, который проверит результаты коронарографии за две минуты, запустил Тюменский кардиологический научный центр. Воспользоваться им могут как доктора, так и сами пациенты.

Программный продукт разработан вместе с лабораторией ИИ Сбера. Он в автоматическом режиме описывает результаты коронарографии — исследования сосудов сердца при подозрении на ишемическую болезнь.

"Раньше такие исследования описывали вручную врачи-специалисты по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Сейчас мы создали алгоритм, первый опытный образец, так называемый minimum viable product. Он может самостоятельно с хорошей степенью точности исключить у пациента наличие стенозов коронарной артерии, автоматически посчитать степень тяжести поражения коронарного русла и уведомить о том, где требуется внимание", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующий лабораторией рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, доктор медицинских наук в Тюменском кардиологическом научном центре Иван Бессонов.

Алгоритмом, по словам доктора, могут пользоваться и врачи, и пациенты. Нередко бывают сложные, неоднозначные ситуации, и в таком случае сервис будет полезен для сотрудников медучреждений для получения второго мнения. Пациенты же порой обращаются к врачам с просьбой пересмотреть результаты их заключения коронарографии. В этом случае алгоритм позволяет подтвердить, что в коронарных артериях нет никаких изменений, либо, наоборот, что-то заподозрит — тогда специалист повторно пересмотрит заключение.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пациент может проверить результаты своей коронарографии за две минуты на сайте Тюменского кардиологического центра. На портале размещен баннер, сообщающий об этой возможности. Кликнув на него, пользователь попадает на страницу www.infarkta.net/kag_ai, где может загрузить результаты исследования, которое прошел ранее. Можно использовать видеофайл исследования любой давности в архивах zip, rar или 7z. Если на руках нет видео процедуры, его можно запросить в своем лечебном учреждении.

Обработка материала занимает несколько минут. С результата можно сделать скриншот или распечатать картинку, чтобы показать своему доктору. Специалисты подчеркивают, что алгоритм не официальное медицинское заключение. Он предназначен для дополнительного анализа и не заменяет консультацию с доктором.

При разработке алгоритма сотрудники Тюменского кардиологического научного центра использовали более полутора тысяч исследований, выполняемых в лаборатории. Программу проверяли на диагностическую точность - в настоящее время она составляет около 80 %.

"Безусловно, в ряде случаев могут встречаться ошибки. Мы работаем над тем, чтобы оптимизировать алгоритм, сделать его более совершенным. Это большая работа со специалистами по машинному обучению. Есть что улучшить, видим пути работы. Тем не менее мы можем представить алгоритм как жизнеспособный продукт, который позволяет сделать какие-либо заключения", — добавил Иван Бессонов.

По его словам, идея оригинальная, потому что аналогов в доступной научной литературе нет. Многие исследовательские группы работают над анализами, которые проводили в Тюменском кардиологическом научном центре, но никто не представил труд в таком виде, как кардиоцентр.

На этой разработке коллектив Тюменского кардиологического научного центра не останавливается. Параллельно ведется перспективное исследование в области коронарной физиологии — врачи моделируют гемодинамику в коронарных артериях.

Иван Бессонов отметил, что это интересная, специфическая тема, не изученная до конца. Он заявил, что и в этой области врачи кардиоцентра достигли определенных успехов, но уже с другой исследовательской группой. Возможно, в будущем эти разработки удастся объединить в единый продукт.

"Полностью искусственный интеллект не заменит кардиолога никогда, но взять на себя какое-то количество рутинных функций, простой диагностики возможно уже сейчас. Полагаю, что через 20-30 лет в области медицины все будет более автоматизировано", — заключил он.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин