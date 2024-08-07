В чем преимущество цифрового рубля, разбирались на лекции в Штабе общественной поддержки

Штаб общественной поддержки в Тюменской области Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Интерактивную лекцию "Цифровой рубль" провели для специалистов IT-сферы и заинтересованных горожан генеральный директор группы компаний "ТюмБИТ" и региональный координатор проекта "Цифровая Россия" Андрей Лозицкий. Встреча состоялась на площадке Штаба общественной поддержки в Тюменской области.

Определение понятия "цифровая валюта" гостям подсказал робот Яша. Нейросеть отразила основные преимущества и минусы использования нового вида расчетных средств. Например, невозможность начисления процентов на остаток и отсутствие кешбэка. Однако безопасность финансовых транзакций и возможность контроля за перемещением капитала компенсируют эти недостатки.

Как рассказал Андрей Лозицкий, вместе с запуском цифровой валюты в августе 2023 года выросло количество кредитных организаций. Протестировать, как работает цифровой рубль, теперь могут не только банки, но и юридические и физические лица. Сделать цифровой кошелек можно с помощью специальных инструментов Центробанка.

"Смысл проекта в том, что Россия шагает в цифровое будущее. Конечно же, она заботится о безопасности и скорости транзакций, об удобстве пользования цифровой валютой. У каждого гражданина будет возможность оперативно и практически мгновенно перечислять средства туда, куда ему нужно. Плюс также в том, что это гибридная схема, и цифровыми кошельками можно будет распоряжаться даже без подключения к интернету", – отметил спикер.

Участники встречи обсудили вопросы финансовой реформы и пришли к выводу, что постепенно практика обращения цифрового рубля станет повсеместной. На первоначальном этапе операции с новой формой российской валюты будут нацелены на государственный сектор: это обеспечит безопасность транзакций по госконтрактам и закупкам.