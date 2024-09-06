В Тюмени пациенты после инсульта проходят трудотерапию в теплице

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пациенты Областного лечебно-реабилитационного центра ухаживают за растениями в теплице. В сентябре они собрали урожай огурцов, помидоров, нарезали дыню и попробовали ее.

Идея установить теплицу для реабилитации в рамках эрготерапии принадлежит главному врачу центра, Заслуженному врачу Российской Федерации, кандидату медицинских наук Джинне Лебедевой. Такой опыт для региона первый.

"Идею вынашивали очень давно, еще в доковидное время. Наконец, 6 июня открыли теплицу, выращиваем в ней овощи и зелень. Здесь проходят реабилитацию пациенты в основном после инсультов и черепно-мозговых травм", — пояснила в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Джинна Лебедева.

Теплица отличается от классической. Она сконструирована с учетом особенностей здоровья пациентов. Так, в нее можно заехать на коляске — оборудован небольшой пандус, расширен дверной проем. Клумбы тоже адаптированы под колясочников, они высокие — в бочках растут огурцы и ягоды.

Пациенты посещают теплицу вместе с эрготерапевтом. Сначала они высаживали фрукты и овощи, затем занимались прополкой и поливом. В сентябре пришло время собирать урожай — это происходит под присмотром врачей. Кроме того, клинический психолог проводит в теплице цветотерапию.

"Мы наблюдаем пациентов от двух до трех недель. Даже за такой короткий период видно, что улучшается мелкая моторика. Психологи фиксируют, как положительно меняется настрой на восстановление", — рассказала заведующая стационарным отделением Областного лечебно-реабилитационного центра Светлана Быченко.

Такой опыт необходимо использовать для обучения врачей из других больниц, реабилитационных центров, уверена заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского медицинского университета Елена Туровинина. Областной лечебно-реабилитационный центр — клиническая база университета. Подготовка врачей-реабилитологов включает в себя модуль эрготерапии. Технологии эрготерапии адаптируют окружающую среду к пациенту, и пациента — к окружающей среде. Применение такой теплицы очень необычно, считает Елена Туровинина.

"Такого опыта в других учреждениях нет. Теплицу приспособили для пациентов, и они участвуют в самореабилитации, таким образом, они учатся жить со своими проблемами в обычной жизни", — отметила она.

Пациенты подтверждают, что работа в теплице хорошо сказывается на самочувствии. Ростислав перенес инсульт в 2018 году, в том же году он начал посещать центр. Работа в теплице, по словам мужчины, поднимает настроение, пробуждает желание жить.

"Хороший настрой, желание жить являются важными моментами в реабилитации. В самом центре получаем медикаментозное лечение, с нами занимаются. Благодарен всему персоналу лечебно-реабилитационного центра, Джинне Ивановне. Теплица дает возможность прикоснуться к живой природе. Это бесценно", — сказал пациент.

Как отметила Джинна Лебедева, в Тюменской области ежегодно регистрируют почти пять тысяч случаев острых нарушений мозгового кровообращения. Инсульты поражают не только людей пожилого возраста от 65 лет и старше, но и молодых людей.

"Если у человека нет инсульта, важна его профилактика: здоровый образ жизни, борьба с курением, алкоголем. Необходимо избегать нервных стрессов, наладить правильное питание. Если у человека случился инсульт, то речь идет о вторичной профилактике. Она уже зависит от того, от чего случается инсульт. Это и артериальная гипертония, и болезни сердца, и эндокринные заболевания. Поэтому профилактика — это борьба со всеми этими заболеваниями", — заключила Джинна Лебедева.

Отметим, Всемирный день специалиста по физической реабилитации отмечается 8 сентября.

Инна Пахомова