Шесть тюменских проектов получили грантовую поддержку в конкурсе "Цех"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Шесть тюменцев получили поддержку на реализацию своих проектов по итогам конкурса "Цех". Общий призовой фонд составил 2,5 млн рублей, сообщает МТЦ "Космос".

Эксперты в течение трех дней оценивали 30 проектов участников. В результате в список победителей вошли режиссерская лаборатория "Ревизия" Натальи Устиновой и лаборатория зинов про татарскую семью Нары Биккиной. В номинации "Междисциплинарные проекты" поддержку получат Вячеслав Пак на подкаст "Закулисье". В номинации "Постановочные проекты" победу одержали Дарья Ананина с инициативой "Мои дурацкие танцы" и Екатерина Губайдуллина со спектаклем по пьесе Марии Малухиной "Полярная болезнь". В репертуар театрального центра "Космос" после оценки экспертов войдет пластический спектакль "Материя" Варвары Хлюстиной.

"В этом году участники говорят о локальной идентичности, о вопросе самоидентификации молодежи, отмечают тренды. Среди проектов участников были и направленные на профессиональное сообщество — молодых режиссеров, например, и на широкий круг зрителей, — поделилась заместитель руководителя МТЦ "Космос" Лидия Фрицлер.

Проекты оценивали педагог по режиссуре на курсе Андрея Могучего в РГИСИ, выпускник актерско-режиссерского курса Марины Оленевой и Ольги Степановой в ПГИК, актер и режиссер Арсений Бехтерев, выпускница магистратуры РГИСИ по направлению "Театрально-экспертная деятельность", автор критических и научных статей Вера Парфенова, куратор и менеджер креативных проектов, режиссер Ирина Вадачкория и другие.

Конкурс на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" — это ежегодный проект, направленный на развитие молодежного театрального движения. В 2023 году 10 победителей конкурса "ЦЕХ" получили от 100 до 250 тыс. рублей.