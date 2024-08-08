В Тюмени 19 % горожан делают накопления на пенсию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 % жителей Тюмени делают накопления на пенсию. Основными же источниками дохода на заслуженном отдыхе они видят государственную пенсию или зарплату. Об этом заявили аналитикам сервиса поиска работы Superjob 27 % и 25 % опрошенных тюменцев.

На средства, вложенные в негосударственной пенсионный фонд рассчитывают только 4 %, а на детей — всего лишь один из ста респондентов.

Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и на средства от подработки. А женщины в 1,5 раза чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут личные сбережения.

Чем старше жители Тюмени, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13 % из тех, кому от 45 лет, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения. Среди тех, кто моложе 34 лет таких вдвое больше.

Опрошенные с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц чаще остальных считают, что смогут рассчитывать в пенсионном возрасте на собственный заработок.

Стоит отметить, что с 2025 года работать станет выгоднее, так как возобновится механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.