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Что связывает Тюмень с космосом, рассказали в управе Калининского округа

Общество, 14:59 07 августа 2024

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День собирания звезд отмечают 7 августа. Праздник неофициальный, но почитатели астрономии во всем мире его любят.

В этот день специалисты управы Калининского административного округа Тюмени составили подборку "космических объектов" на территории города. В их числе - Звездная улица и Звездный переулок, жилые комплексы "Звездный" и "Звездный городок". Главной звезде Солнечной системы посвящены площадь в центре Тюмени и Солнечный проезд.

Чтобы юные тюменцы могли больше узнавать о вселенной в процессе игры, в 2023 году на Московском тракте, 104 появилась "космическая площадка". Здесь находится луноход с приборной панелью, ракета на подиуме, стойки с подзорными трубами, макеты с планетами Солнечной системы, столик с изображением изменения фаз Луны, информационные панели с обозначением созвездий.

Все желающие могут поделиться своими вариантами "космических объектов" в Тюмени. Сделать это можно здесь.

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# астрономия , городская среда , космос

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