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Более 18 тысяч тобольских школьников сядут за парты в новом учебном году

Общество, 17:45 07 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 18 тысяч юных тоболяков, из них 1 тыс. 868 первоклассников, пойдут сядут за парты в новом учебном году. Это на 51 ребенка больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

В настоящее время в городе продолжается подготовка школ к началу учебного года. Завершаются капитальный и косметический ремонты зданий ряда учебных заведений. В школах №№ 7, 9, 14, 17 и 20 проходит капитальный ремонт центральных входных групп. В десяти детских садах смонтировано наружное освещение. В детском саду микрорайона Иртышский произведена замена ограждения, отремонтирована отмостка и цоколь.

Педагоги тобольских школ совершенствуют свое мастерство, принимая участие и побеждая в конкурсах различного уровня.

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# Тобольск , учебный год , школьники

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