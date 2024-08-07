Круглогодичные пристани с водными трамваями запустят по тюменской Туре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглогодичные пристани с водными трамваями запустят по тюменской Туре. Использование реки в жизни города обсудили участники паблик-тока "Тура: лицом к городу" во время прогулки на корабле 7 августа. Спикерами стали: замглавы Тюмени Владимир Третьяков, главный архитектор центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин и директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

"Река всегда была транспортной артерией, и мне кажется, что технологии на сегодняшний день точно позволяют ее использовать круглогодично, вне зависимости от сезона, климатических условий. Предположение о том, какой может быть транспорт общественный, сможем увидеть в ближайшей перспективе", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

И если в летнее время по Туре ходят кораблики от двух пристаней, то в зимой возможно использовать судно на воздушной подушке. Это только один вариант передвижения горожан, отмечает Виктор Корчагин. Современные инженерные, конструкторские решения позволяют создать достойный аналог.

"С учетом текущих технологий можно сделать еще лучше, используя электродвигатели, жидкое топливо и так далее. Сделать экстерьер и интерьер удобный, интересный, прогрессивный. По Москва-реке запущены водные трамвайчики, давайте переплюнем их. Сделаем круглогодичные, крутые, тюменские трамваи", - призвал он.

Три парадигмы пережила река Тура за 438 лет в Тюмени. Она в первую очередь выполняла транспортную и индустриальную функции. Пришло время максимально интегрировать ее в жизнь горожан. Для этого представители девелоперских компаний, городской власти, архитекторы, общественность, журналисты обсудили вопросы, связанные с тем, как можно использовать "золотую жилу" Тюмени, чтобы жизнь горожан стала еще комфортней.

"Ключевая задача девелоперов, власти, общества – на берегу Туры договориться о том, как она будет развиваться. Она не должна этого делать хаотично", - считает Виктор Корчагин.

Компания "Брусника" на основе проведенных исследований презентовала рекреационный и логистический каркас Тюмени, в котором река используется практически по всей длине. Не забыли авторы включить в концепцию и Межвузовский кампус с самым большим городским пляжем. Сроки реализации проекта каркаса, который с помощью водной глади обеспечит попадание горожан из одной точки в другую, не называются. Для этого необходимо внести коррективы в Генплан Тюмени.

Интерес к этому у всех участников паблик-тока есть. Начало для масштабного обсуждения вопроса поворота реки лицом к городу положено.

Анжела Лебедева