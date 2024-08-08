Участники Zero Carbon оценили на тюменском полигоне потенциал экосистем

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Участники учебно-научной школы Zero Carbon побывали на пилотном карбоновом полигоне, который расположен возле озера Кучак. 100 школьников ознакомились с видами мониторинга природных сред, оценили потенциал экосистем, а также пообщались с экологами-исследователями, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования Школы естественных наук ТюмГУ Лея Бродт провела для ребят лекцию "Карбоновые полигоны и углеродные единицы как фактор сокращения углеродного следа". От нее ребята узнали о карбоновых полигонах, а также о том, как получать углеродные единицы и зарабатывать на углекислом газе. Младший научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Владимир Салаватулин объяснил, как работает метеостанция и насколько важное значение она имеет для исследований на карбоновом полигоне, а сотрудник лаборатории изотопной биогеохимии и почвоведения Александр Колмаков провел мастер-класс по измерению экосистемного дыхания.

"Экосистемное дыхание включает в себя процессы поглощения и выделения газов автотрофными и гетеротрофными организмами. Эти процессы связаны с разложением различных органических материалов: листья, древесина, корни, крупный древесный мусор и почвенное органическое вещество", – пояснил он.

Школьники еще раз убедились в том, что почвы играют важную роль как источники и поглотители парниковых газов, включая углекислый газ (CO2), метан (CH4) и закись азота (N2O). А для мониторинга глобальных изменений и исследований в области климата необходимы точные количественные показатели объемов выбросов и поглощений.

Экскурсию по полигону для изучения генетических ресурсов культурных растений провел аспирант кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ШЕН ТюмГУ Денис Базюк. Здесь ребята познакомились с коллекциями различных видов однолетних и многолетних растений, методами и оборудованием для их изучения, особенностями роста и развития растительных организмов в условиях вегетационного периода текущего года в рамках исследовательского проекта кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры "Адаптивная способность сельскохозяйственных растений в экстремальных условиях Северного Зауралья".

Стоит отметить, что выезд произвел на участников школы Zero Carbon большое впечатление. Они задавали вопросы о деталях работ, способах внедрения полученных результатов на практике и возможностях взаимодействия по уже реализующимся или новым исследовательским работам. Эти знания пригодятся им для дальнейшей деятельности в рамках учебно-научной школы.

Напомним, сейчас в Тюмени проходит учебно-научная школа ТюмГУ Zero Carbon. В ней принимают участие 100 старшеклассников из 14 субъектов России и трех стран.