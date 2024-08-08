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Противодронное оборудование получат бойцы СВО от жителей Сладковского района

Общество, 12:29 08 августа 2024

Администрация Сладковского района | Фото: Администрация Сладковского района

Современный детектор БПЛА передал на фронт глава Сладковского района Александр Иванов.

Ранее боец СВО обратился к землякам с просьбой помочь в приобретении такого оборудования. Обнаружители дронов очень востребованы на передовой и помогают сохранять жизнь и здоровье военнослужащих.

На призыв оперативно откликнулись сотрудники муниципальных учреждений Сладковского района, местные предприниматели и неравнодушные жители. В короткие сроки необходимое оборудование было приобретено и передано бойцу подразделения.

Мы уверены, что оно поможет нашим землякам в выполнении всех поставленных перед ними задач. От всей души желаем нашим бойцам крепкого здоровья, стойкости и удачи! Пусть каждый день приближает вас к Победе, к дому, своим родным и близким. Каждый из вас – гордость нашего района", - прокомментировал Александр Иванов.

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# бойцы , помощь , СВО , Сладковский район

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