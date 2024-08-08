Тюменские предприятия могут назвать приоритетные страны для экспорта своей продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опрос среди предприятий региона об актуальных мерах поддержки в направлении экспортной деятельности проводит Центр поддержки экспорта в Тюменской области.

Специалистов интересует, какие страны рассматривают тюменские предприятия для экспорта своей продукции, какие выставки или бизнес-миссии были бы полезны для поиска новых покупателей, делегации из каких стран стоит привезти в Тюмень и какие темы необходимо осветить на образовательных мероприятиях.

Ответить на вопросы можно здесь. Анкетирование позволит расширить меры поддержки экспортной деятельности местных производителей.

За разъяснениями можно обратиться по тел. 8-922-002-45-20 или в центр "Мой бизнес" на ул. Республики, 142.

Напомним, Центр поддержки экспорта ведет свою работу с 2011 года. Основной функцией его является информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области, содействие выходу предприятий на зарубежные рынки.